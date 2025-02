Así es el día a día de Cristiano en Arabia Saudí: "Me gusta desayunar con Georgina, charlar... y tomar café antes de entrenar"

Buena charla la que han tenido Cristiano Ronaldo y Edu Aguirre en 'Los Amigos de Edu'. Buena charla, y buena entrevista. Una en la que, además de conocer al Cristiano más profesional se ha podido conocer también al más personal. Al más familiar. Al que toma café y va a recoger a sus hijos al colegio.

"Me levanto. Me gusta desayunar con Georgina, charlar... y tomar café para el entrenamiento. Entrenar bien, e ir a casa para comer", cuenta Cristiano a Edu Aguirre sobre su rutina en Arabia Saudí.

Luego, tiempo con sus hijos... y un poco para el ocio: "Les recojo en el colegio. Tienen actividad física, y les acompaño. Ya descansar, recuperar y, muy de vez en cuando, salir a cenar".