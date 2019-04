Argentina se prepara para el trascendental partido contra Ecuador

NO GANAR PODRÍA SIGNIFICAR QUEDARSE FUERA DEL MUNDIAL

Argentina está contra las cuerdas. La Albiceleste no tiene más opción que sumar ante Ecuador para no verse fuera del Mundial, y todo lo que no sea ganar incluso podría dejar a Lionel Messi sin viajar a Rusia. A falta de una jornada, están incluso fuera de la repesca.