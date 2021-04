La UD Las Palmas y el Espanyol se enfrentan este fin de semana en Segunda división. Pepe Mel, técnico isleño, es consciente de la importancia del encuentro y también de la fortaleza del adversario, uno de los más claros favoritos junto al Mallorca para subir a Primera. Ante eso, nada mejor que una charla motivadora.

Una que ha querido compartir el Twitter oficial de los canarios bajo un mensaje: "Mel-talidad ganadora".

El entrenador lo da todo bajo una pregunta: "Algo sencillo, ¿pensáis que se puede ganar o no?"

"No me jod***. En el fútbol todo el mundo puede ganar a cualquiera. Ya lo habéis hecho antes un montón de veces, pero tenéis que dar el cien por cien", empieza Mel.

Y luego, llega el momento: "Beni, no te la puede quitar Momo. Con todo el respeto que le tengo, que le he fichado 80 veces... pero tiene mi edad ya. Si no puede ni jugar al pádel. Si gana es porque es mi compañero, que si no no. Si te la quita Momo, Embarba se mea en ti"

"Todos nos dan por muertos. La tele, la radio, la prensa escrita... No saben cuántos nos van a meter", prosigue Mel.

Luego, se dirige a sus pupilos: "Tened orgullo. Hay que ir con todo, que sois buenos jugadores. Que sois un buen equipo".

Y avisa: "Regalito que le deis al Espanyol, es gol".