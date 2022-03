Otro episodio lamentable en el fútbol español contra los árbitros. En esta ocasión en una liga amateur: la Liga de Fútbol Laboral de Huelva. El colegiado David Wert Ruiz, de 32 años, ha comunicado que deja el arbitraje después de ser agredido en un partido: "Me dijo que me iba a matar". Todo ello simplemente por amonestarle.

Recibió un golpe en el rostro: "Me quedé aturdido y a él lo agarraron sus compañeros y rivales". Así ha contado la agresión en 'EFE': "Estaba en shock y no sabía si esa persona podía acceder al vestuario. Llamé a la Policía Nacional y luego me fui al hospital y con el parte de lesiones puse la denuncia".

"Más que el golpe en sí, que, lógicamente, también me dolió, es más la huella psicológica que te queda. Estoy muy tocado en lo anímico y no voy a volver a entrenar", dice Wert, que llevaba en el mundo del arbitraje desde hace casi 20 años: "Nunca había vivido algo así".

La Asociación Onubense de Árbitros Veteranos emitió un comunicado en el que anunciaron que se niegan a dirigir partidos del equipo del futbolista agresor.

Según informa la agencia, no es la primera vez que ese equipo protagoniza una acción como esa. Ahora, tras lo ocurrido con David Wert, el equipo ha sido retirado de la competición.