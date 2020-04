"Policía y árbitro no son mis trabajos, son mis dos pasiones". El que habla es Juan Martínez Munuera, árbitro de Primera División, en una entrevista a 'EFE'.

El alicantino es policía local en Finestrat (Alicante), donde reside y está pasando el confinamiento. Allí se ha ofrecido para regresar al Cuerpo mientras dure el Estado de alarma en España.

"Cuando se declaró la pandemia me ofrecí a mis superiores para reincorporarme, pero no hizo falta. Nuestra plantilla no se ha visto mermada por la enfermedad, pero sabe que me tiene en cualquier momento a su disposición", ha explicado.

Policía desde los 19 años, desde hace ya varias temporadas se ha convertido en uno de los mejores colegiados de la Liga. "Tengo espacio para hacer ejercicio y con el paso de los años me fui comprando material deportivo y máquinas de gimnasio. Además, aquí tengo una recta de 50 metros de césped sintético y cuestas maravillosas por las que correr", explicó el colegiado", ha contado.

"Desgraciadamente ha tenido que pasar esto para que nos demos cuenta de que ni la economía ni el deporte son lo más importante del mundo. A mí me gustaría volver cuando se pueda hacer vida normal, que no sé cuándo será", ha indicado.

Martínez Munuera, al igual que Saúl Craviotto, comparten el mundo del deporte con el de ser policía. El asturiano ya ha regresado al cuerpo. Munuera, de momento, sigue preparándose en casa por si le necesitaran.