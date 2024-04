La tarjeta roja que vio Ronald Araujo contra el Paris Saint-Germain provocó la reacción de Ilkay Gundogan después de la eliminación del FC Barcelona en la Champions. El centrocampista habló de "regalo" al PSG y de "estar seguro de que llegas al balón".

Y el central ha respondido este jueves en un acto en Barcelona. Y ha sido muy contundente con sus palabras: "Prefiero guardarme para mí lo que pienso...".

"Tengo códigos y valores que hay que respetarlos", apuntó el uruguayo ante los aplausos de los asistentes.

También analizó la jugada de la expulsión. La calificó de "fortuita" y reconoció que era tarjeta roja al haber pitado la falta el colegiado.

"Teníamos en nuestra mano clasificarnos y hay tristeza. La jugada es fortuita, que es 50 y 50. Si el árbitro no la cobra, no pasa nada pero, si la cobra, me tiene que expulsar", dice Araujo.