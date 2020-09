Raúl García apareció en la sala de prensa de Lezama con el mensaje estudiado. En las última horas, en el Athletic de Bilbao, se ha debatido la situación de Unai Núñez, que ha pedido salir cedido en busca de minutos.

El jugador manifestó esta intención en una entrevista a 'AS' y Raúl García ha opinado al respecto en la mañana de este martes. Y lo ha hecho con un mensaje muy claro en el que ha repetido la palabra "trabajo" en varias ocasiones.

"El trabajo no te va a dar el éxito, porque al final no funciona así. No porque trabajes vas a jugar, pero estarás más cerca y el fútbol es muy caprichoso. No sabes cuándo es el momento de estar de titular, de suplente y más cuando en este caso Unai no es un jugador que no haya jugado. El año pasado jugó muchos partidos y nosotros queremos que esté", afirmó, en un discurso que se ha vuelto viral en las redes sociales.

"Está claro que es un jugador importante , pero tiene que ser consciente de que aquí hay que trabajar, hay que pelear y si quieres algo de verdad, hay que intentar agarrarlo", sentenció sobre este tema el navarro.

Asimismo, ha salido en defensa de su entrenador, Gaizka Garitano, que ya está recibiendo críticas a pesar de que la temporada apenas acumula una jornada: "Lo que me preocupa es lo que veo dentro y lo que trabajamos en el grupo. El equipo confía plenamente en el míster. Nosotros sabemos lo que ha hecho, lo que puede hacer y seguramente lo que vamos a hacer el día de mañana, porque tenemos muy claro lo que hay".