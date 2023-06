Importantes novedades en el caso Negreira. Según ha podido saber 'laSexta', Fiscalía Anticorrupción ha rechazado investigar a Joan Laporta y a Joan Gaspart en el caso, investigando así los pagos que se produjeron a partir de 2010.

Por lo tanto, el actual presidente del club y el que fuera presidente a principios de los 2000, Gaspart, quedarán fuera del caso al considera la Fiscalía que "están prescritos".

"Antes de 2010 no existía el delito de corrupción deportiva, ni el de administración desleal ni la responsabilidad de la persona jurídica", alega Anticorrupción. Sin embargo, la última palabra la tendrá la jueza instructora del caso. Por lo que no es definitivo que tanto Laporta como Gaspart no sean investigados finalmente.

Se investigarían los pagos al que fuera vicepresidente de los árbitros a partir del año 2010. Y quedarían prescritos todos los pagos anteriores a ese año. Dichos pagos habrían empezado en 2001.