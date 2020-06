Aleksandar Katai ya no es jugador de Los Angeles Galaxy. El club de la MLS ha rescindido el contrato del que fuera futbolista del Alavés después de que su mujer, Tea Katai, realizara unos comentarios racistas en redes sociales.

La mujer del jugador serbio escribió, en una foto en la que se veía a los agentes ante una muchedumbre en Nueva York, que la Polícia "matase a la mierda".

Además de eso, Tea Katai cambió el 'hashtag' de 'Black Lives Matter' por un 'Black Nikes Matter', en un tono de mofa en el que usaba de imagen una caja de zapatillas.

Tras esto, el club angelino ha realizado un brevísimo comunicado de una línea en redes sociales en el que ha informado de la marcha del jugador.

No ha habido más que un escueto "Los Angeles Galaxy ha separado su camino de Aleksander Katai" para confirmar el adiós de su futbolista.

The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8