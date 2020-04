Grandes noticias para el mundo del fútbol y del deporte en general. Andrés Palop, exportero y entrenador, ha comunicado a través de su perfil en redes sociales que ha vencido al coronavirus y ha podido salir del hospital.

El exguardameta del Sevilla, entre otros, afirmó en sus publicaciones que había recibido el alta tras pasar 12 días en el hospital 9 d’octubre de Valencia.

"He estado doce días ingresado por culpa del positivo COVID-19. Desgraciadamente y como muchas personas me infecté y tuve que ingresar en el hospital. Ahora ya puedo decir que he dado negativo y ya estoy en mi casa", reseñó Palop.

Además, el que fuera entrenador de la UD Ibiza ha querido mandar un mensaje de ánimo a las personas que están sufriendo las nefastas consecuencias del coronavirus.

"Que la gente se mantenga positiva y con todas las fuerzas para vencer, que no se debiliten y manténgase fuertes psicológicamente. Se sale", escribió Palop, que acompañó el texto junto a una fotografía en la que se le puede ver portando una mascarilla.