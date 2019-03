Álvaro Arbeloa, en El Chiringuito: "Defender a Mourinho me salió barato, lo volvería a hacer"

EL LATERAL, MUY AGRADECIDO AL MADRID

Álvaro Arbeloa estuvo en El Chiringuito de Jugones y habló de su etapa en el Real Madrid. "Me siento muy querido por el madridismo. Es donde más feliz he estado, he jugado con los mejores del mundo e ir a entrenar a Valdebebas es como ir a Disneyland", declaró en el programa de Josep Pedrerol.