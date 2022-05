Las reacciones a la épica remontada del Real Madrid ante el Manchester City en las semifinales de la UEFA Champions League no se han hecho esperar. Una de las más virales en redes sociales ya es la del propio Leo Messi, desvelada por su amigo Sergio 'Kun' Agüero.

"Me escribe Leo boludo", dijo el exjugador del City a Carlos Tévez, con quien compartía directo en su canal oficial de Twitch durante el partido. "Déjate de joder boludo, me dice. No puede ser", añadió el Kun sacando a la luz la primera reacción del futbolista del PSG.

Messi texting aguero during the Madrid Remontada 😆 pic.twitter.com/8Th6arpxaW — . (@ManuDaGoat_) May 4, 2022

Desde su retirada del mundo del fútbol por sus problemas cardíacos, Agüero está mostrando su faceta más divertida y sociable como 'streamer'. En el directo dejó momentos únicos, como un mensaje de audio que envió directamente a Ibai Llanos justo en el momento del penalti cometido sobre Karim Benzema.

"Ibai, pedazo de 'gil', eres un orto. Un orto malo, boludo. Dos goles en dos minutos. Y ahora penal, te mato, Ibai, te mato. Te juro que voy a Barcelona y te mato", le dijo trasel tanto.

Tévez, entre risas, recomendó a su compatriota borrar la nota, pero no fue así. "¡No borro nada!", exclamó desesperado.

Ya en el primer gol de Rodrygo Goes en el minuto 89, y que ponía el empate en el marcador, el crack argentino comenzó a sufrir: "Uy boludo, gol... la concha de su madre, cómo la bajó Benzema ahí... no te puedo creer".

Un minuto más tarde, en el segundo gol del joven delantero brasileño que mandaba el partido directamente a la prórroga, el 'Kun' sucumbió completamente ante el Real Madrid. "¡No, no! La concha de su hermana", dijo enfadado mientras golpeaba la mesa.