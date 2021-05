Tremendo susto el que se ha llevado Francisco Duarte. El futbolista del equipo uruguayo Club Atlético Rentistas tuvo que ser rescatado del hotel donde guardaba cuarentena. El jugador se encontraba en una habitación en la 11ª planta, donde se produjo un incendio.

Los equipos de bomberos acudieron al rescate del futbolista, que estaba aislado del equipo por estar contagiado de Covid-19. Según el medio argentino 'Canal 4', Duarte fue acorralado por el fuego y tuvo que escapar por una ventana. Allí le esperaron los bomberos, que rescataron al jugador a través de una escalera.

"Yo estaba durmiendo y cuando me despierto la habitación estaba llena de humo. Me costaba respirar y lo que hago es quedarme agarrado en la ventana. Fueron 30 minutos pero en mi cabeza fueron dos o tres horas. Lo único que quería era subirme a la escalera con la que me bajaron", declaró Duarte en el medio argentino 'Tyc Sports'.