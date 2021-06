Estafa. Eso es lo que le ha ocurrido a Cynthia, una aficionada argentina que compró entradas falsas para ver el España-Suecia. Venía desde su país con su hijo para ver el partido de la Eurocopa en la Cartuja y cuando se disponía a pasar el control del estadio se dio cuenta de que las entradas que había comprado no eran válidas.

"No me lo puedo creer", dice Cynthia al ver que no le permiten el acceso. "La entrada es falsa. Llamé 10 veces a Viagogo (empresa online de reventa de entradas). Me pone 'entrada transferida' y no se baja", cuenta a 'Jugones' esta aficionada argentina, que se había gastado 180 euros para ver junto a su hijo el debut de la selección Española.

La mujer había viajado con su hijo desde Argentina para ver el debut de la selección española. Pero tras un trayecto de 12.000 kilómetros, Cynthia no pudo acceder al estadio. "Tengo una amargura... No tenemos la posibilidad de venir todos los días. Venía por primera vez a ver la Eurocopa. No lo puedo creer", afirma.