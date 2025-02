El ADN ganador de Cristiano Ronaldo que le llevó a Arabia Saudí: "No me intimidan los grandes retos... me gustan"

Cristiano Ronaldo ha hablado con Edu Aguirre en 'Los Amigos de Edu'. El portugués, una de las grandes leyendas de la historia del fútbol, le ha contado al periodista de 'El Chiringuito' qué le llevó a elegir Arabia Saudí después de toda una carrera en el fútbol europeo.

"Van a ser dos años aquí. Me está gustando mucho la experiencia. Me gusta vivir aquí, y a mi familia también", comienza un Cristiano que ha marcado tendencia para otras grandes estrellas del fútbol en cuanto a jugar en el fútbol saudí.

Porque Cristiano ha sido el primero de muchos cracks en poner rumbo a Arabia Saudí... y le ha contado el motivo a Edu Aguirre: "Soy una persona de desafíos. De cosas diferentes. Siempre he sido así en mi vida. No me intimidan los grandes retos. Me gustan".

"No era el mismo pensamiento que jugar en Europa o en otro país... pero no me quitó el sueño. Sabía cómo era la Liga aquí por muchos portugueses. En el fútbol se sabe de todo", ha concluido Cristiano.