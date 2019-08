Simone Biles no olvida el infierno por el que tuvo que pasar por culpa de Larry Nassar. La atleta se rompió al hablar sobre ello, reconociendo que se siente incómoda cuando va a ver a algún doctor.

"La gente que he conocido durante años nos ha fallado. Es difícil venir aquí por una organización después de que nos haya fallado tantas veces", reconoció la atleta.

"Teníamos una meta e hicimos todo lo que nos pidieron, incluso cuando no queríamos, y ellos no pueden hacer un p*** trabajo. Teníais un trabajo, literalmente un trabajo y no nos pudisteis proteger", criticó Biles.

Los abusos de Nassar llevaron a Biles a tomar medicamentos contra la ansiedad, reconociendo su dificultad cuando va a al médico o a entrenar: "Me tienen que tocar y no quiero que lo hagan. No quiero que me toquen, pero me duele el cuerpo, tengo 22 años y al final del día tengo que ir".

Biles está ante la oportunidad de convertirse en la primera atleta americana en ganar seis 'all-around' en más de 50 años en los nacionales.