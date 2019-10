Josep Pedrerol ha explicado en 'El Chiringuito' las dudas que ha tenido sobre la disputa del Clásico entre Barcelona y Real Madrid el próximo 26 de octubre.

"Al principio pensaba: 'Que no cambien lo que está montado, que se juegue en el Camp Nou'. Pero luego me dicen: 'Se pueden plantear que el Real Madrid no salga del aeropuerto, que rompan el autobús del equipo, que monten barricadas para que nadie entre al estadio...'. Y luego con Torra sentado con Bartomeu en el palco... ¿cómo nos podemos fiar de que no pase algo en el Clásico en el Camp Nou?", defiende el presentador.

"Cuando uno está desesperado, es más peligroso. Y ahora, hay desesperación. A muchos les han educado y preparado para esto. Yo he tenido dudas y lo reconozco", afirma Pedrerol.

