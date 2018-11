El COI insta a las federaciones internacionales a no conceder grandes torneos a España si no acepta a Kosovo

NO ESTÁN DE ACUERDO CON LA POSTURA ACTUAL

El Comité Olímpico Internacional niega competiciones a España si el Gobierno no ofrece garantías de que Kosovo pueda competir sin discriminación. "Si el Gobierno español no está en condiciones de garantizar el acceso a Kosovo, debemos advertir a todas las federaciones que, hasta que se resuelva, no deben celebrar competiciones allí", afirmaron a un portal olímpico.