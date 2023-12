La IV edición de los Premios Iberdrola Supera reconoció este pasado miércoles 29 de noviembre a seis proyectos de igualdad de género a través del deporte. Uno de ellos, se llevó el Premio Supera Competición: el Club Balonmán Cañiza de Galicia, "para que pueda mejorar las infraestructuras de entrenamiento de la primera plantilla que compite en División de Honor Plata Femenina de balonmano".

Las jugadoras denunciaban en este video que en tales condiciones no podían competir que "así no podían alcanzar sus objetivos". Equipo y máquinas que no funciona, mancuernas hechas por ellas mismas además, no cuentan con un gimnasio.

"El Ayuntamiento nos cede un pabellón para que podamos entrenar, pero no tiene un gimnasio. Y esto es una dificultad añadida para nosotras porque hace que nuestras rivales cuenten una ventaja a nivel físico", aseguran las jugadoras. Es por ello que reclaman tener al menos las instalaciones necesarias para competir en su pueblo y no tener que irse fuera.

De hecho, la deportista y campeona olímpica, Lydia Valentyn, que estaba también presente en esta gala de los Premios Iberdrola Supera, explicaba ante las cámaras "tanto mancuernas como pesas tienen que saber perfectamente lo que pesan (para poder entrenar bien)". "¡Madre mía, qué se puede hacer con eso!, es que no tenían nada de medios", se lamentaba por su parte la también campeona Carolina Marín.

Fue precisamente ella, Carolina Marín la encargada de darles el premio de 50.000 euros, con el que las jugadoras podrán cambiar esta situación. "Supone, sin duda un espaldarazo para el proyecto y para el club, confesaba Ismael Lago, director del Club. "Queremos seguir creciendo y que muchas niñas puedan ser cantera como nosotras", gritaban al final las jugadoras del Club Balonmán Cañiza.