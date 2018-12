Ocho finales en alto, crono en Francia y final en Madrid: así es el recorrido de La Vuelta 2019

Ocho finales en alto, cinco de ellos inéditos, una contrarreloj individual en Pau (Francia) y alicientes hasta Madrid con jornadas más cortas pero intensas, marcan el recorrido de la Vuelta a España 2019 que se disputará con salida en Torrevieja (Alicante) el 24 de agosto y finalizará en Madrid el 15 de septiembre.

El auditorio de la Diputación de Alicante fue el escenario de la presentación de la ronda, que una vez más, fiel a su filosofía de mantener un perfil duro e interesante hasta el final, ofrece 59 puertos, con metas en cimas inéditas como, Javalambre en Teruel, Ares de Maestrat en Castellón, El Acebo y La Cubilla en Asturias y Gredos en Ávila.

Además incluye una crono inicial por equipos de 18 kilómetros y otra individual de 36 en Pau, que dará aroma internacional a la Vuelta, en una ciudad habitual en el Tour de Francia. El esfuerzo colectivo contrarreloj lanzará la carrera junto a las aguas rosadas de las Salinas de Torrevieja, en pleno parque natural, con un recorrido urbano y llano de donde saldrá el primer portador del maillot rojo, prenda que cumple 10 años en esta edición.

La Vuelta nacerá con marcha, ya en la segunda etapa, con un perfil turístico y de media montaña entre Benidorm y Calpe que incluye el ascenso al Alto de Puig Llorença (Cumbre del Sol), situado a 24 km de meta. Antes de salir de la Comunidad de Valencia los esprinters tendrán dos días para el lucimiento en Alicante y El Puig, y ya en la quinta jornada se abre un tríptico interesante con finales en alto entre Teruel, que en esta Vuelta también existe, y Castellón.

Con la llegada al Observatorio Astrofísico de Javalambre, cima inédita de 11 kms al 7,4 por ciento de desnivel medio, se abrirán las primeras diferencias entre los favoritos, que volverán a verse las caras en las siguientes metas castellonenses de Ares de Maestrat, final inexplorado, y Mas de la Costa, una jornada exigente con 5 puertos.

Una transición por tierras catalanas entre Valls e Igualada pondrá la carrera ente su primera cita clave: la novena etapa entre Andorra la Vella y Cortal D'Encamp, adonde la Vuelta regresa después de 4 años. En esta cita se añade una nueva subida por Engolasters, con un espectacular tramo de cuatro kilómetros de tierra para enlazar ambos puertos.

