Conmoción total en Colombia tras confirmarse la muerte de Julián Gómez, joven ciclista de tan solo 13 años que emocionó al mundo tras ser captado llorando después de que Egan Bernal se alzase con el Tour de Francia en 2019.

Gómez se encontraba entrenando por las carreteras de Cundinamarca cuando un camión le atropelló, tal y como ha relatado Fabio Rodríguez, su entrenador y primer preparador de Bernal.

"Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirte que te extrañaré por siempre mi querido Julián", reza el mensaje que publicó Fabio Rodríguez.

La noticia ha provocado el luto de un país apasionado por el ciclismo y que en su retina aún yacía la imagen del pequeño Julián Gómez emocionado tras ver a su ídolo ganar el Tour de Francia.