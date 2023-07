El mundo del ciclismo está de luto tras la muerte de Magnus White, joven corredor de tan solo 17 años de edad que fue atropellado mientras entrenaba para los Mundiales de Ciclismo de Glasgow cerca de su casa.

Tal y como recoge 'USA Cycling', la Federación de Ciclismo de Estados Unidos, White "fue atropellado por un coche mientras rodaba en bicicleta en su ciudad, Boulder".

"Estaba centrado en su preparación antes de partir para Escocia para competir en la prueba junior de MTB Cross County de los Mundiales de Ciclismo de Glasgow el próximo 10 de agosto", añade el comunicado.

Magnus, con tan solo 17 años, ya se había convertido en uno de los grandes talentos de Estados Unidos en cuanto a las pruebas ciclistas fuera de carretera. Ya había ganado el título nacional junior de ciclocross en 2021 y ya apuntaba a ser toda una estrella.

Ahora, los amigos de la familia de White ha puesto en marcha una nueva campaña en 'GoFounfMe', una plataforma digital, para todo aquel que pueda o desee ayudarles en esta situación.

It is with an extremely heavy heart that we share the news that 17-year-old Magnus White has passed away in a training accident.

Please read USA Cycling's statement in Memory of Magnus White: https://t.co/vZryL710K8pic.twitter.com/q8CCkJnYdL