El Grand Colombier fue el final de Egan Bernal y el comienzo de la 'dinastía' eslovena en este Tour de Francia. Pocagar se hizo con la victoria por delante de Roglic, pero tras ellos sucedió algo más que peligroso a la par que incomprensible: una ambulancia atropelló al corredor Bob Jungels en plena etapa.

La secuencia la captaron los aficionados congregados en la zona con su teléfono móvil. La ambulancia trata de adelantar al ciclista, pero no hay sitio suficiente para hacerlo.

Así pues, la ambulancia le atropelló y y finalmente el corredor cayó al asfalto, en una acción peligrosa que pudo tener muy malas consecuencias.

Jungels fue también protagonista en la etapa por otra razón. En un momento de la jornada, se cruzó con Higuita y mandó al suelo al colombiano.

Entre lágrimas, el corredor sudamericano se subió al coche y se vio obligado a abandonar el Tour de Francia debido a este incidente.

Posteriormente, Jungels se disculpó en redes sociales: "Quiero disculparme con Higuita y con su equipo por mi acción al comienzo de la carrera. No era mi intención causar el choque, espero que Sergio esté bien dadas las circunstancias".

I sincerely want to apologize to Sergio Higuita and @EFprocycling for my move at the beginning of the race.

It was not my intention to cause this crash but I am absolutely at fault and I hope that Sergio is okay given the circumstances.