Los Angeles Lakers no estarán en los playoffs de la NBA. El fracaso es total. Un equipo con LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook... que ni siquiera opta a estar entre los mejores equipos. El técnico, Frank Vogel, ha sido despedido y ahora han comenzado a salir críticas desde dentro del vestuario.

Russell Westbrook, uno de los más señalados por su pobre rendimiento este año, ha cargado contra todos en los Lakers: "En cuanto llegué aquí noté que no se me iba a dejar desarrollar la habilidad de ser yo mismo o de hacer lo que soy capaz de hacer. No he tenido una oportunidad justa para hacerlo".

"Creo que todo ha sido realmente desafortunado porque, para ser honesto, nunca antes he tenido un problema con mis entrenadores. No estoy seguro de cuál era el problema que tenía conmigo ni el porqué, así que no os puedo dar una respuesta de por qué él y yo no conectamos bien", se defiende el base.

Aunque reconoce que su temporada no ha sido ni mucho menos buena: "En general, mi juego... no ha sido mi mejor temporada. Obviamente, viniendo de promediar un triple-doble, todo lo que fuera menos que eso me iba a parecer una peor temporada".

¿Por dónde pasa su futuro? Podría seguir en los Lakers a partir de septiembre. "Tomaré una decisión, porque para eso la opción que tengo se llama de jugador", comenta Westbrook.

Apunta el jugador que uno de los grandes problemas ha sido que no ha sabido combinarse con LeBron James y Anthony Davis, las otras dos estrellas del equipo: "Ha sido una combinación de lo que somos dentro de la cancha, posicionamiento, encaje, ensayo y error, ser capaces de estar todos juntos en la pista al mismo tiempo...".

"Teníamos que encontrar la manera de ser utilizados en base a nuestras mejores capacidades", reflexiona Westbrook, que señala directamente al ya exentrenador de los Lakers.