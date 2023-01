Joel Embiid ha estallado. El pívot de los Philadelphia 76ers ha cargado contra el NBA All Star después de que no haya sido elegido como parte del quinteto titular del este. "Quizá soy un capullo", afirma.

"No me ha sorprendido eso del All Star. Ya está demostrado que no caigo bien. Quizá porque troleo mucho. Porque soy un capullo... pero seguiré siendo yo mismo. Voy a seguir siendo un capullo, y voy a seguir troleando", insiste.

Pero lo deja claro: "Después de cinco años siendo titular es una falta de respeto dejar de serlo. No creo que haya nadie por encima de mí esta temporada".

"Cuando la gente mire las veces que fui All Star no mirarán cuántas veces fui titular. Si a la gente no le gusta cómo soy es su problema", dice Embiid.

En ese sentido, ha hablado de su duelo con Nikola Jokic, a quien se midió en el partido que enfrentó a su franquicia contra los Nuggets.

"¿Rivalidad? Para nada. Adoro a ese grandullón. Es dos veces MVP. De los mejores de la NBA. Soy un gran fan suyo", sentencia.

Embiid, en la presente temporada, promedia un total de 33,8 puntos, diez rebotes y 4,2 asistencias.