Ricky Rubio no quiso perderse el final de año de los Cavaliers. El base del Masnou, lesionado gravemente de su rodilla izquierda, estuvo en el banquillo de la franquicia de Cleveland en el último partido de 2021 de los suyos tan solo 72 horas después de haberse roto el ligamento cruzado.

Y eso no paso desapercibido para la afición de los Cavs. Los casi 18.000 espectadores en el RocketMortgage FieldHouse le dedicaron una sonora ovación, y sus compañeros agradecieron su presencia y apoyo en el partido contra los Atlanta Hawks.

Cavs @HUMONGOTRON shows Ricky Rubio in the stands at Cavs-Hawks and Cleveland fans give him a nice cheer. pic.twitter.com/J2qHn1LH0P