Sergio Llull anuncia su retirada de la selección española

El jugador del Real Madrid ha comunicado que no jugará el Eurobasket de este año, cerrando una etapa que comenzó en 2009 y que ha estado llena de éxitos.

"Me he dejado el alma y alguna parte de mi cuerpo"

El Museo de la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha acogido este lunes la rueda de prensa en la que Sergio Llull, leyenda de nuestro deporte, ha anunciado que deja la selección.

El jugador del Real Madrid, a sus 37 años, ha comunicado que no participará en el Eurobasket de este año.

"Hola a todos. Gracias por venir. Estoy un poco nervioso. Preferiría estar con el balón en las manos con seis segundos por jugar y uno abajo. Estoy aquí para cerrar una etapa como jugador de la Selección. Ha sido un viaje increíble", ha explicado.

"Me he dejado el alma y alguna parte de mi cuerpo. Siempre he estado disponible para lo que el seleccionador quisiera. Pasé de ver por televisión a una generación que admiré a compartir cancha con ellos. Fui un privilegiado", ha añadido.

Algunos como Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, Marc Gasol, Alberto Abalde, Willy Hernagómez o Víctor Claver no han querido perderse un emotivo acto en el que también ha estado Sergio Scariolo.

Llull deja atrás un palmarés envidiable con la selección de siete medallas: una de oro mundial, una de plata y una de bronce olímpicas, y tres de oro y una de bronce continentales.

Desde que debutase en 2009, el base ha completado un total de 173 internacionalidades en las que se ha consagrado como un mito del baloncesto español.