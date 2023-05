La estrella del CSKA de Moscú, Alexey Shved, fue víctima de una paliza que le propinaron varios agresores en la salida de un restaurante en la capital de Rusia. El jugador sueco se encontraba con su mujer cuando de pronto varios individuos le golpearon a la salida.

Según 'Baza', unas 8 personas le siguieron para después agredirle. Después de la brutal paliza, la mayoría de ellos huyeron, pero dos se quedaron grabándole con el teléfono.

Después del incidente el exjugador de Minnesota y Philadelphia, entre otros, fue trasladado a un hospital de Moscú.

A Shved se le diagnosticó amnesia retrógrada, por lo que no es capaz de recordar lo ocurrido debido a la conmoción.

Según el agente de Shved, todo tiene relación con el juego, las apuestas deportivas: "Aparentemente, los atacantes de Alexey Shved jugaron con apuestas y.... perdieron".

As some Russian media have reported, there were 5 men attacking Shved. He’s got a closed craniocerebral injury. https://t.co/cVlUctGn8V pic.twitter.com/eTRJEAU8xG