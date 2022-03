Chima Moneke, pívot del Baxi Manresa, ha denunciado haber recibido comentarios racistas de Nacho Llovet, del MoraBanc Andorra, tras el encuentro que los suyos disputaron y que acabó con resultado de 94-60.

Las acusaciones fueron completamente negadas por el equipo andorrano, y el propio Llovet dijo estar "tranquilo" tras la acusación del pívot rival.

Moneke usó las redes sociales para denunciar dichos insultos: "El lenguaje vulgar está bien si no hay comentarios racistas. No lo voy a permitir. Nacho Llovet, compartes equipo con jugadores negros. Es muy triste que pienses de esta manera".

Trash talk is fine but when you make racist comments, I will never let it go. @nachollovet you have black teammates so it’s sad that you think that way.