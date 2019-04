Así quedan los Playoffs de la NBA 2019: fechas y horarios de los partidos

Los Playoffs de la NBA están listos para empezar. Una nueva 'regular season' ha dicho adiós llena de grandes momentos, dejando a los 16 mejores equipos que lucharán por el trofeo Larry O'Brien de campeón.

En la Conferencia Oeste, los Golden State Warriors comenzarán su búsqueda del 'three-peat' contra Los Ángeles Clippers, posiblemente el equipo revelación de la temporada. Los Nuggets, que han acabado segundos, se enfrentarán a los siempre fiables San Antonio Spurs.

Las otras dos eliminatorias serán Blazers vs Thunder y Rockets vs Jazz, impredecibles por el gran nivel de los equipos y lo parejos que parecen a estas alturas de la temporada.

Si miramos a la Conferencia Este, los cuatro grandes favoritos parten con una mayor ventaja en sus eliminatorias. Los Bucks de Antetokounmpo, Gasol y Mirotic se medirán a los Pistons de Calderón, los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka tendrán delante a los Orlando Magic.

Eso por parte de los equipos con españoles, pero las otras dos eliminatorias se presentan interesantes: Sixers vs Nets y Celtics vs Pacers. La amenaza para el equipo de Embiid, Simmons y Butlers se llama D'Angelo Russell, uno de los grandes candidatos a ganar el premio a jugador con mayor progresión. Los Celtics, que no tendrán a Smart, no deben fiarse de unos Pacers sin Oladipo que siempre dan batalla en los Playoffs.

Así queda el cuadro definitivo de los Playoffs de la NBA 2019: