Pau Gasol lleva prácticamente dos años sin pisar una cancha de baloncesto. El pívot español sigue recuperándose de la fractura en el hueso navicular de su pie derecho, que provocó la rescisión de contrato con los Portland Trail Blazers, último equipo con el que firmó Pau y con el que ni siquiera debutó.

A día de hoy, el dos veces campeón de la NBA quiere llegar al último objetivo de su carrera: jugar los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero para ello el español tendrá que buscar equipo que le dé minutos para estar en las olimpiadas niponas. Sú ultimo partido se remonta al 10 de marzo de 2019, cuando formaba parte de los Milwaukee Bucks.

En una entrevista al medio italiano 'La Repubblica', el campeón del mundo con España en 2008 ha hablado sobre su futuro, y al ser preguntado sobre una posible vuelta a los Angeles Lakers, ha respondido lo siguiente: "Bueno, eso no estaría mal. Pero depende de varios factores, algunos de los cuales no controlo. Y es por eso que, en este momento, prefiero centrarme en el trabajo diario que me permita dejar atrás la lesión. Una vez logrado este objetivo, todo lo que venga a partir de ese momento será especial y pretendo disfrutarlo".

Pau, sobre Kobe Bryant: "Es el hermano mayor que nunca tuve"

El mayor de los Gasol también habló de Kobe Bryant y su trágica muerte el 26 de enero de 2020. "Todavía hay días en los que me cuesta creer que ya no está con nosotros y, cuando lo recuerdo, siento una gran sensación de vacío. Sin duda la herencia que nos deja es que todos deberíamos vivir la vida al máximo. Porque no sabemos qué pasará mañana", dice Pau, al recordar a su excompañero de equipo.

Este martes se cumple un año del fallecimiento de uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA. El medio 'ESPN' ha estrenado un documental en homenaje a la 'mamba' en el que Pau Gasol ha tenido unas palabras muy emotivas para el que fuera su amigo.

"Es el hermano mayor que nunca tuve. Tenía un lado amoroso y cálido que creo que influencié. Le decía que estaba bien ser vulnerable y blando algunas veces. Trataba de ser el mejor padre del mundo, poniendo todo el amor que se pudiera en la relación que se mantiene entre un padre con una hija", dice Gasol.

Orgulloso de sus raíces

El de Sant Boi además comentó el orgullo que siente al ser actualmente embajador del Barcelona, equipo con el que creció como jugador antes de cruzar el Atlántico: "El Barça es muy importante para mí. No solo por haber jugado allí antes de ir a la NBA, sino también porque es el club de mi tierra y en el que también jugó mi hermano. Y por eso fue un placer para mí ser nombrado asesor estratégico y embajador global del Barça".