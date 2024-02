Marc Gasol se ha despedido del baloncesto profesional. Uno de los jugadores más laureados de la historia del baloncesto español. Su hermano Pau ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Orgullo y admiración...".

"Orgullo y admiración se quedan cortos para expresar lo que siento como el hermano tuyo que soy. Enhorabuena por lo que has hecho, cómo lo has hecho y lo que sigues haciendo", le dedicó Pau a Marc en sus redes sociales.

El hermano mayor de los Gasol dijo que Marc ha triunfado deportivamente y también fuera de las pistas de baloncesto: "Has triunfado deportivamente en todas partes donde has jugado, pero sobre todo te has ganado el cariño y el respeto de todo el mundo con quien has coincidido durante tu espectacular carrera".

Marc ha anunciado su marcha con 39 años después de una temporada en ACB con el Girona, club del que es presidente. Su mayor hito fue el anillo de la NBA con Los Angeles Lakers y los dos mundiales logrados con la selección española: 2006 y 2019.