La trágica muerte de Kobe Bryant conmocionó al mundo del deporte. Uno de sus mejores amigos, Pau Gasol, se mostró desolado al conocer la noticia. Juntos ganaron dos anillos con Los Angeles Lakers en 2009 y 2010. Ahora, el español ha concedido una entrevista a 'Los Angeles Times' en la que ha contado cómo se enteró de la noticia.

"Estaba conduciendo en Barcelona tras ver un partido de baloncesto. Mi mujer empezó a recibir mensajes que decían que Kobe Bryant había muerto en un accidente de helicóptero. Yo no entendía lo que estaba diciendo", relata Gasol, muy emocionado.

"Me enseñó un titular. Mi cara se quedó blanca, no hablamos en los siguientes dos minutos. Llegué a casa y empecé a llorar, no encontraba palabras para hablar con nadie, sólo conseguí hablar con Robert Pelinka (GM de Los Angeles Lakers", explica el mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos.

De inmediato se puso a disposición de la familia y de su mujer, Vanessa Bryant: "Quería estar cerca de su familia, disponible. No lograba imaginar el dolor que estaba sintiendo Vanessa. Cuando me contestó no sabía ni qué decir. La invité a venir a casa conmigo y con mi mujer y le pedí que nos pidiera cualquier cosa, ese día y siempre. Kobe siempre ha ejercido como mi hermano mayor, ha estado disponible para cualquier cosa y siempre me ha dado consejos".