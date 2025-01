Mirotic, sobre su paso por la selección: "Nunca me sentí español"

Dos años después de renunciar a ser convocado con la selección española de baloncesto, Nikola Mirotic ha recordado su paso por el combinado nacional en el medio francés 'Sweek'.

El jugador del Armani Milán, que comunicó su adiós a la selección en 2023, ha señalado que nunca tuvo sentimiento de pertenencia.

"Nunca me sentí español. Soy un montenegrino-serbio ortodoxo aunque jugase con España", ha explicado el jugador de 33 años.

Mirotic ganó con la selección el Eurobasket 2015 y el bronce de los Juegos Olímpicos de Río 2016, por lo que agradece su convocatoria.

"Siempre pensé que España es mi segunda casa porque me fue muy bien. Me dio la oportunidad y me siento agradecido por ello", ha señalado.

Sobre un hipotético regreso al equipo, el exjugador de Real Madrid y FC Barcelona asegura que tiene otras prioridades.

"¿Volver? No lo creo. Hace muchos años que no juego con ellos, me he centrado en dar todo por el club en el que estoy. Luego en verano tengo mis cosas personales, familia y negocios. Y estoy en una edad en la que no me veo regresando", ha añadido.