Giannis Antetokounmpo ya se está reconsiderando su futuro. El griego de los Milwaukee Bucks mete miedo, y no precisamente poco, a una franquicia que depende de él en prácticamente todo pero que en cuanto acabe la próxima temporada será agente libre. Y el heleno ha avisado a los suyos.

"El dinero pe da igual, no me preocupa. Mi familia tiene todo cubierto y puedo estar tranquilo por mis hijos y mis nietos. Pero quiero ganar", afirma Anteto.

El griego, eso sí, dice que todo depende de los Bucks: "Si la franquicia y yo seguimos viendo las cosas igual y seguimos siendo de los mejores en la NBA, aspirando al título, todo irá bien".

"Lo importante es ganar. Si seguimos siendo capaces de crear una cultura ganadora todo irá bien", confirma el griego.

Lo que ya no dice es si renovará o no con los Bucks: "Dependerá de lo que hagan ellos. Si deciden de manera correcta, perfecto. Pero si no ya veremos. Esto es un negocio y hay que tener las cosas al día".

Los Bucks saben que están ante una temporada clave, tras dos cursos sin haber sido capaces de llegar a la final de la NBA aun teniendo a Antento, MVP de estos años.

En 2019, los Raptors les eliminaron para posteriormente ser campeones de la NBA. Ahora, en la burbuja de los 'playoff', los Miami Heat se los cargaron.