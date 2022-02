Ben Simmons sigue empeñado. No quiere volver a jugar ni entrenar con los Philadelphia Sixers y desde agosto acumula multas que ya ascienden a varios millones de dólares. A pesar de ello todo hace indicar que no dará su brazo a torcer.

Según ha informado 'ESPN' los Sixers ya han multado a Simmons con una cantidad que supera los 20 millones de dólares. Además, próximamente, en caso de seguir sin entrenarse, la cifra podría ascender hasta los 31 millones. Porque según su contrato, cada partido que no juega supone una multa de casi 400.000 dólares.

Su representante, Rich Paul, ha sido muy claro con respecto a la situación de Simmons: "Nos importa una mierda el dinero, nuestra decisión no tiene nada que ver con eso".

Simmons quiere salir de los Sixers, pero su futuro sigue siendo una incógnita. El jugador ya ni vive en la ciudad de Philadelphia y espera que todo se solucione esta temporada y vuelva a disfrutar del baloncesto.

En las últimas semanas saltó un rumor muy importante en la NBA. Un posible traspaso entre los Brooklyn Nets y los Sixers en el que Simmons y James Harden serían los protagonistas. Esos rumores parecen haberse apagado, pero no se descarta nada. Porque la situación de Harden tampoco es fácil en Nueva York. El base, según la prensa de Estados Unidos, habría pedido a su franquicia que tomara medidas contra el antivacunas Kyrie Irivng, que no puede disputar los partidos en casa al no estar vacunado contra el coronavirus.

Esta situación podría provocar la salida de Harden... y quién sabe si la llegada de Simmons. El australiano sigue acumulando multas a la espera de un posible traspaso o de un arrepentimiento que no llegará fácilmente.