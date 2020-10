El propietario de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, se ha sumado a algunas estrellas de la NBA que han hecho público su rechazo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cuban era un reconocido votante republicano hasta que Donald Trump llegó a la Casa Blanca hace ya cuatro años: "Todo el mundo tiene un amigo del que se avergüenza. Todos tenemos a uno que es un borracho que se cae todo el rato o simplemente dice tonterías. Esa clase de chico que entra en un bar y dice cualquier cosa con tal de tener sexo. Ese es Donald Trump. Lo malo es que ahora somos todos los que nos vamos a ir a la cama con él".

Tal es su rechazo hacia Trump que en 2016 empezó a plantearse el presentarse como candidato para ser el rival del multimillonario neoyorquino. Sin embargo, finalmente no lo hizo. En estas elecciones, que se celebrarán el próximo 4 de noviembre, el candidato republicano se enfrentará a Joe Biden, candidato del partido demócrata.

"Es un idiota. No tiene capacidad de liderazgo, ni de empatía ni se molesta en aprender nada. No tiene conocimiento de la política global o de los avances tecnológicos, ni la habilidad de hablar con alguien que no está de acuerdo con él. ¿Por qué no voto a Trump? Por todo, el tío es absolutamente incapaz de hacer cosas", ha zanjado en el programa de Ethan Thomas.