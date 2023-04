La NBA ha tomado una decisión histórica. El nuevo convenio colectivo de la competición, que tendrá vigencia durante siete años, legalizará el consumo de marihuana y pondrá fin a las sanciones a los jugadores por consumir esa sustancia.

En el último convenio, de 2017 a 2023, se establecieron sanciones de cinco partidos si había tres positivos.

Durante una temporada, los jugadores se sometían a unos cuatro controles, pero de forma progresiva se comenzó a liberalizar su uso.

"En la burbuja de Orlando se rompió el estigma de que no podías jugar si la tomabas", dice JR Smith, uno de los mayores defensores de la marihuana.

Y sigue: "Es un momento en que estás en paz con tu mente y con tu cuerpo. Y también con tu alma. Puedes salir fuera y jugar. Esllo que quieres".

Kevin Durant, una de las grandes estrellas de la NBA y actual jugador de los Phoenix Suns, es uno de los que más ha defendido el consumo de marihuana.

"Si la amas, la amas. Si no, ni la probarás. La marihuana es solo marihuana, y no hace daño a nadie. Ayuda, y mejora las cosas. No debería ser ni un debate", sentencia.