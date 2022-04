El Real Madrid no pasa por su mejor momento en lo deportivo, pero tampoco en lo extradeportivo. Hace apenas unos días nos encontrábamos a su entrenador, Pablo Laso, separando de forma "definitiva" del resto de integrantes de la plantilla a Thomas Heurtel y Trey Thompkins.

"Ya no entrenan con el equipo, es decisión mía y es definitiva", sentenció hace unos días por la supuesta noche de fiesta que vivieron ambos jugadores en Atenas el día anterior a jugar contra el Panathinaikos en Euroliga. La prensa griega apunta también a Guerschon Yabusele, presuntamente sancionado por el club.

"Tengo plena confianza en el resto, bastantes problemas tengo con el equipo. Considero que los 13 jugadores restantes pueden sacar lo mejor de ellos de aquí al final de temporada y vamos a ser el equipo que queremos ser", agregó el técnico español.

Sin embargo, la cómoda victoria del conjunto blanco este fin de semana ante el Río Breogán parece haber calmado la situación en gran medida. "Ellos no están fuera del equipo. Están haciendo un trabajo específico. Han venido a apoyar a sus compañeros y me alegro, pero están trabajando fuera. Cuando los reincorporemos, veremos si vuelven o no", declaró Laso en la rueda de prensa posterior al partido.

Durante el encuentro se pudo ver a ambos jugadores, vestidos de calle, pero sentados en el banquillo para apoyar al resto de sus compañeros. A pesar del mensaje ambiguo de su entrenador, que luego se mostró más claro y directo en su deseo con respecto a su situación: "Espero que se unan al equipo y nos hagan más fuertes".

"Han estado haciendo trabajo específico y para mí están en el equipo. Como Taylor, al que espero recuperar para el miércoles, o Hanga, que tenía un problema físico. Todos tienen que hacer un trabajo específico", concluyó el técnico blanco.

A pocos días del inicio de la Final Four de la Euroliga, donde el Real Madrid se cruzará con el Maccabi, Pablo Laso tiene la idea de contar con toda su plantilla al completo para revertir la delicada situación en la que se encuentra inmerso el equipo y luchar por los dos títulos que quedan en juego en lo que resta de temporada.