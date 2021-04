Marc Gasol volvió a ser titular en la victoria de Lakers por 94-115 ante los Kings. El catalán, eso sí, no vive sus mejores momentos en Los Ángeles, pues la llegada de Andre Drummund le ha restado minutos y de hecho se está planteando su futuro en la franquicia angelina.

"No eres el Plan A ahora. Eres el C, o el D. Hay que aceptarlo, pero no es fácil", afirma.

Gasol reconoce que lo que le toca ahora es adaptarse: "Hay que hacerlo, hay que tomarlo como un desafío y seguir adelante".

"Es una pastilla difícil de tragar. Sé que estaré fuera de la alineación en algún momento", relata Gasol.

Sin embargo, Marc demuestra su compromiso con el equipo: "Mi responsabilidad y mi objetivo será ayudar al equipo siempre que juegue".

De momento, Andre Drummond está lesionado pero cuenta con la promesa de LeBron James y de Anthony Davis de que sería titular en los Lakers.

Gasol, por su parte, ha jugado prácticamente el cien por cien de los partidos de titular, pero posiblemente volverá al banquillo en cuanto Drummond se recupere.