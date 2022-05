Luka Doncic ha llevado a los Dallas Mavericks al séptimo partido de las semifinales de Conferencia de la NBA. El esloveno, ex del Real Madrid, anotó 33 puntos ante los Phoenix Suns para llevar la eliminatoria de vuelta a Arizona.

Tras el encuentro, el jugador, uno de los top de la NBA actual, relató que se lo está pasando en grande con alguno de los jugadores de los Suns por el vocabulario que usan contra él.

Sí, porque a Doncic le encanta el llamado 'trash talk', que en la historia ha contado con maestros como por ejemplo Michael Jordan.

"Me gusta cuando la gente me habla mal. Me pone en marcha. Me divierte. Para mí esto es baloncesto", comentó sobre la forma que tienen los jugadores para descentrarle.

En ese sentido, lo cierto es que no funcionó demasiado bien. El jugador de 23 años, líder de los Mavs, se salió en el sexto partido con 33 rebotes, 11 puntos y 8 asistencias, además de sumar 4 robos.

"Tenemos que jugar como hemos jugador aquí. Si defendemos así podremos ganar. Si lo hacemos como en los otros tres partidos allí, no habrá nada que hacer", cuenta.

Están a un partido de medirse, si ganan, o a los Warriors o a los Grizzlies: "Jugamos duro. Nos ayudamos todos. Por eso siento esperanza".