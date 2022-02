Los micrófonos empiezan a estar de moda en el mundo del baloncesto. En España hemos visto a algunos árbitros utilizar micrófonos durante partidos de la Liga Endesa y, hace apenas unos días, el colegiado de la final de la Copa del Rey, Emilio Pérez Pizarro, también utilizó uno durante el Clásico que enfrentó a Real Madrid y Barcelona.

La NBA ha dado un paso más allá colocando un micrófono a uno de los jugadores en su All Star. El elegido para ser escuchado y acercar todavía más a los aficionados a la pista durante el Partido de las Estrellas en Cleveland fue el esloveno Luka Doncic.

Ahora, que han salido a la luz los audios del exjugador del Real Madrid, se ha podido descubrir al Doncic más divertido. En un momento comentó a Draymond Green entre risas: "No sé por qué me ponen el micro a mí, si yo no hablo nada".

El jugador de los Warriors no estuvo presente en el partido pero sí lo estuvo en el foco de las bromas del esloveno: "¿Esas botas son para ir a la nieve?", a lo que respondió: "Son para la montaña".

El de los Mavs se mostró incrédulo con la facilidad anotadora de DeMar DeRozan desde media distancia y también desveló una de sus principales cualidades: "Soy un tirador desde la esquina".

Por último, Doncic bromeó con los colegiados del encuentro: "¿Si hago seis faltas, me voy fuera del partido?". "No vas a estar ni cerca de seis faltas", respondieron entre risas.

