La caída de la selección española de baloncesto no solo ha supuesto un mazazo con respecto a la medalla. Porque el día, desgraciadamente, ha llegado. El día de la retirada de la selección de Pau Gasol.

El mejor jugador de baloncesto español de todos los tiempos no vestirá más esa camiseta con el número 4. Una camiseta que se ha convertido en leyenda. Un jugador admirado por todo un país, que ha liderado al equipo español durante veinte años.

Su palmarés a nivel de selecciones es simplemente espectacular: tres medallas en Juegos Olímpicos (dos platas y un bronce), un título Mundial y tres campeonatos de Europa.

Él mismo lo confirmó tras la derrota de España ante Estados Unidos en cuartos de final: "Es mi último partido con la selección seguro, veremos a ver el último de mi carrera. Pero es no me va a manchar 20 años maravillosos y haber podido estar aquí. Gracias a todos por estar siempre. De corazón. Una lástima no haber podido ganar estos cuartos. Pero creo que es el momento del reconocimiento a este equipo después de tantos años ".

Eso sí, dejando abierta una posible continuidad a nivel de clubes. Pau ha disputado esta última temporada en las filas del FC Barcelona, equipo en el que comenzó su leyenda en el baloncesto.

A sus 41 años Pau se despide del baloncesto español. Con él también se marcha su hermano, Marc, que también ha anunciado su retirada de 'La Familia'. Punto y final a los Gasol en el baloncesto español. Una generación de oro para la historia.