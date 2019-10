Más de 180.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas en California debido al devastador incendio que amenaza con arrasar ciudades enteras. El esfuerzo de las autoridades se encuentra en las ciudades de Healdsburg y Windsor, en el condado de Sonoma.

Hospitales y ciudades enteras han tenido que ser evacuadas. al menos 200 pacientes, 20 de ellos en estado crítico, fueron enviados a hospitales del área de la Bahía de San Francisco.

En total, el incendio ha calcinado más de 12.000 hectáreas, una devastación de la que no ha estado ajena una estrella de la NBA.

LeBron James ha compartido en su cuenta de Twitter su odisea para encontrar una habitación de hotel después de verse obligado a evacuar su casa en Los Ángeles.

"Estos incendios en Los Ángeles no son broma. He tenido que evacuar mi casa de emergencia y he estado conduciendo con mi familia intentando coger una habitación de hotel. Sin suerte de momento", cuenta el '23' de Los Ángeles Lakers.

En 2017, la zona vinícola de Napa y Sonoma se vio afectada por casi 250 fuegos que quemaron más de 100.000 hectáreas.

Finalmente, LeBron James y su familia han podido encontrar un lugar en el que hospedarse hasta que se levante el estado de excepcionalidad: "Al fin encontramos un lugar para acomodarnos. ¡Qué noche loca, tío!".