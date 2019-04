Laura Grande, de ganar el Europeo de baloncesto en 1993 a luchar contra el cáncer de mama

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA

Hace siete años le diagnosticaron cáncer de mama. A día de hoy sigue luchando contra esta enfermedad, como explica Jugones. Esta es la historia de Laura Grande, exjugadora de baloncesto y campeona de Europa en 1993. "A mí un cáncer no me retiraba, me retiraba cuando yo lo decidiera", explica la exinternacional al contar su historia.