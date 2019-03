El duro testimonio de Lamar Odom: "Me metía coca todos los días"

El exjugador de la NBA Lamar Odom, que jugó en los Lakers, ha publicado una carta en la que confiesa su adicción a las drogas.

"Me metía coca todos los días. Casi cada segundo de tiempo libre que tenía, estaba metiéndome coca. No pude controlarlo, no quería controlarlo.", afirma Odom, que hace unos años ingresó en una clínica de desintoxicación.

En la carta asegura que comenzó a consumir cocaína a los 24 años, cuando estaba en vacaciones en Miami. Poco a poco su adicción se convirtió en rutina y no podía controlarlo. Esto hizo que su carrera y su vida personal entraran en declive.

"Recuerdo estar sentado en la cama, y por primera vez en mi vida no pude salir de la situación. Me quedé atrapado todo el día en mis propios pensamientos", explica en otro momento de su relato. "Mi cerebro estaba roto. A medida que pasaban los años, y llegué a los 30, mi carrera se fue hacia abajo y las cosas se salieron de control" declara.