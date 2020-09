En este Real Madrid de baloncesto que no se cansa de ganar, varios jugadores han sido pieza clave desde la llegada de Pablo Laso. Uno de ellos, sin duda, es Rudy Fernández, que a sus 35 años es fundamental en el equipo.

Días después de proclamarse campeón de la Supercopa de España, Rudy atiende a 'Jugones' y desvela la decisión más importante de su carrera: optar por la hipnosis tras tres operaciones de espalda.

"Después de mi última operación no sólo he estado en contacto con psicólogos sino que también he hecho hipnosis", cuenta el jugador, dos veces campeón del mundo con la selección española.

"Di con la fórmula para ser el jugador que soy ahora mismo después de tres operaciones. He sufrido mucho por la espalda con momentos muy difíciles durante mi carrera", expresa el alero.

"Centrarme en mí, mi cuerpo, mi mente... y eso creo que es importante. Siempre tienes que ir para adelante, evadirte de los problemas", señala.

La hipnosis le ha ayudado a ser el jugador en el que se ha convertido, vital en un Real Madrid campeón. "Me voy a dormir muy feliz por arropar a mis hijos y después me levanto con una sonrisa para llevarles al colegio y volver a entrenar", finaliza.