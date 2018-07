Kyrie Irving: "Nos están engañando, la Tierra es plana"

El All Star de la NBA centra este fin de semana, con permiso de la Copa del Rey de basket, todas las miradas de los amantes del baloncesto. Lo que ocurre en Nueva Orleans siempre es noticia y lo es aunque no ocurra sobre el parqué.

Kyrie Irving, base de Cleveland Cavaliers, ha sorprendido a todo el mundo con una sorprendente declaración: "No es ninguna teoría de la conspiración. La Tierra es plana".

La frase la dijo durante un podcast junto a sus compañeros Richard Jefferson y Channing Frye. No se quedó ahí la cosa y el propio Irving argumentó tal afirmación.

"(La prueba) está delante nuestras narices. Os lo digo. Nos están engañando. Me han inculcado que el planeta es redondo. Pero si uno realmente piensa en la forma en la que viajamos y nos movemos por él, ¿de verdad creéis que rotamos alrededor del sol?", explicó Irving.

"La gente debería hacer sus propias investigaciones. He visto muchas cosas, pero también sé que muchas de las cosas que me enseñó este sistema educativo no eran ciertas", concluyó Irving.