Los Miami Heat quieren deshacerse de Dion Waiters y lo cierto es que él no deja de darles la razón. El polémico jugador, ex de Cleveland y de Oklahoma, estaba reencontrando su mejor versión hasta las lesiones y hasta una serie de conductas cuanto menos extraña. La última, una sobredosis de golosinas que ha terminado con un desmayo.

Así informa el periodista Andy Slater: "Hubo una emergencia del avión y he confirmado que fue por una sobredosis de golosinas. Ha pasado tras el aterrizaje, le ha dado un ataque y finalmente se ha despertado", afirmó en su Twitter.

UPDATE: Dion Waiters is the Heat player who had medical emergency on team plane, I’ve confirmed.

Waiters overdosed on “gummies,” sources say, and was passed out when plane landed.

He had a seizure when he was finally woken up, I’m told.

Waiters was listed out tonight (illness)