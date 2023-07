Draymond Green siempre se ha caracterizado por ser muy sincero en sus palabras. Se ha buscado más de un problema en la NBA por ello, pero nunca ha dejado de ser sí. Su última polémica ha llegado tras afirmar que la mitad de los jugadores de la liga son "tontos como la mierd**".

El jugador de los Golden State Warriors aseguró en el podcast de Patrick Beverley que ahora mismo no hay jugadores con IQ (inteligencia para entender el juego): "No sólo pienso que no hay muchos chicos que tengan ese siguiente nivel de IQ de baloncesto, no hay muchos chicos que tengan IQ de baloncesto en la NBA".

"Hablamos de menos del 60%, ellos no tienen un IQ. Conocer el juego del baloncesto en esta liga es una de las mejores habilidades porque te separa inmediatamente", añadió Green.

Draymond matizó que no es una habilidad fundamental, pero sí que te haría avanzar un par de pasos en la NBA: "Quizás no te ayude de una manera tan extrema como el tiro en suspensión de Curry, pero sólo tener un IQ baloncestístico en esta liga inmediatamente te da una ventaja porque los chicos no entienden el juego".

El alapívot de los Warriors destacó que ahora priman en la liga los jugadores atléticos, pero él señala que es algo que se puede combinar, poniendo de ejemplo a LeBron James.

Y la falta de IQ en la liga parece molestar bastante a Green, que cargó contra muchos jugadores: "Hay chicos que con ese tamaño y así de atléticos, la mayoría son tontos como la mierd**. En plan muy, muy, muy, muy tontos".